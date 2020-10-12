اعتقال مشتبه به فى رسم صلبان معقوفة قرب متحف اللوفر التاريخى بباريس.. صور

اعتقلت السلطات الفرنسية، رجلا يشتبه فى إقدامه على رسم صلبان معقوفة "رمز النازية لهتلر"، على أعمدة قرب متحف اللوفر التاريخى الشهير، وسط العاصمة باريس، أمس الأحد، حيث شوهدت الصلبان المعقوفة مرسومة باللون الأحمر على طول شارع ريفولى الراقى بوسط العاصمة، فى وقت باكر من صباح الأمس، ما دفع المارة إلى نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعى.
ووفقا لـ"يورنيوز"، أعرب جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسى، عن أسفه لرسم صلبان معقوفة نازية فى وسط باريس، لكنه أشاد بقوى الأمن لرد فعلها السريع، فيما قال مجلس المدينة إن فرق التنظيف ستحضر الى المكان سريعا لإزالة كل أثر لتلك الرسائل.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن المشتبه به ولد فى جورجيا بمنطقة القوقاز عام 1989.
وزير الداخلية الفرنسى
وقال جريجورى جورون، ممثل اتحاد العاملين بالشرطة لرويترز: "سمعت الساسة يقولون إن سلطة الدولة يجب ألا تهان، أتفق تماما مع ذلك، وأريد أن أرى أفعالا تثبت أن ذلك لن يتكرر".
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