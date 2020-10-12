اعتقال مشتبه به فى رسم صلبان معقوفة قرب متحف اللوفر التاريخى بباريس.. صور

كتب محمد تهامى زكى

اعتقلت السلطات الفرنسية، رجلا يشتبه فى إقدامه على رسم صلبان معقوفة "رمز النازية لهتلر"، على أعمدة قرب متحف اللوفر التاريخى الشهير، وسط العاصمة باريس، أمس الأحد، حيث شوهدت الصلبان المعقوفة مرسومة باللون الأحمر على طول شارع ريفولى الراقى بوسط العاصمة، فى وقت باكر من صباح الأمس، ما دفع المارة إلى نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعى.

ووفقا لـ"يورنيوز"، أعرب جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسى، عن أسفه لرسم صلبان معقوفة نازية فى وسط باريس، لكنه أشاد بقوى الأمن لرد فعلها السريع، فيما قال مجلس المدينة إن فرق التنظيف ستحضر الى المكان سريعا لإزالة كل أثر لتلك الرسائل.





مكتب رئيس بلدية باريس على تويتر إن الأمن اعتقل الرجل بينما قال الادعاء إنه يخضع للتحقيق بسبب إلحاق أضرار بالممتلكات، بينما قال حساب العاصمة باريس، عبر تويتر، إنه فى تلك الليلة، ألقى فريق من رجال الأمن القبض على شخص وضع علامة على شارع دى ريفولى بالصليب المعقوف، إن منع هذه الأعمال التى لا تطاق هو أيضًا جزء من مهمتهم، ستتدخل فرق التنظيف بسرعة لمحو كل آثار هذه الرسائل.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن المشتبه به ولد فى جورجيا بمنطقة القوقاز عام 1989.





من ناحية أخرى، احتج أفراد الشرطة الفرنسية أمام مراكزهم، اليوم الاثنين، بعد أن هاجم عشرات فى باريس مركزا للشرطة بقضبان معدنية وألعاب نارية فى مطلع الأسبوع، وتجمع الضباط خارج مقار الشرطة فى باريس يحملون لافتات كتب عليها "الشرطة تحت الهجوم والمواطنون فى خطر"، وفى ضاحية شامبينى التى يقطنها محدودو الدخل حيث وقعت الاضطرابات يوم السبت رفعت الشرطة شعار "أمنكم له ثمن. نريد حماية وتقديرا ".



وزير الداخلية الفرنسى

وقال جريجورى جورون، ممثل اتحاد العاملين بالشرطة لرويترز: "سمعت الساسة يقولون إن سلطة الدولة يجب ألا تهان، أتفق تماما مع ذلك، وأريد أن أرى أفعالا تثبت أن ذلك لن يتكرر".