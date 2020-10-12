استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو بـ21 جنيها من المزرعة

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الاثنين 12-10-202 استقرارا فى أسعار الدواجن وفقا لأسعار السوق المحلى حيث سجل الكيلو 21- 22 جنيها للكيلو من المزرعة.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا بسبب زيادة الإنتاج المحلى الي وصل إلى 14 مليار دجاجة سنويا.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الدواجن 21 - 22 جنيها فى المزرعة، موضحا أن أسعار المستهلك تتراوح 25 - 27 جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع إلى أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة.

َكانت وزارة الزراعة نفت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير، وأن أسعار الدواجن كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، موضحةً أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتحقيق فائض إنتاجي يسمح بالتصدير، مُشيرةً إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق.

وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بالثروة الداجنة، ارتفع حجم الإنتاج المحلي بقيمة 1.4مليار دجاجة عن العام الماضي، ليصل إلى 14مليار دجاجة باستثمارات تخطت الـ 90 مليار جنيه، مع زيادة فرص تضاعف الإنتاج وإعلان الوزارة عن الخريطة الاستثمارية للمشروعات الداجنة في 9 مناطق جديدة، حيث تقدمت عدة شركات للدخول إلى تلك المشروعات، مما ساهم في توفير فرص عمل للشباب والخريجين فى تلك المشروعات الجديدة.