استئناف القاهرة تتسلم ملف تحقيقات قضية اتهام عمر جابر لصديقيه بتهديده بالقتل

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة فى واقعة اتهام عمر جابر لاعب نادى بيراميدز، لشابين يرتبطان معه بصلة صداقة، وشخص آخر، بتهديده بالإيذاء والقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك لتحديد دائرة وموعد جلسة لنظر القضية أمام محكمة جنايات الجيزة.

المتهمان قالا في التحقيقات، أنهما قدما خدمات للاعب متعلقة بانتقاله لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، وتوليهم الأمور الإدارية الخاصة به كوكلاء له بشكل ودى، وأنهم طلبا منه إعطاءهم مستحقاتهما المالية، نظير الخدمات التي قدماها إليه، وكانت السبب فيما وصل إليه من شهرة، وما حققه من موارد مالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقدراها بنحو 14 مليون جنيه، وهو ما رفضه اللاعب.

وقدم الشابان صورة ضوئية من تفويض ادعوا فيه أنهما وكلاء لكابتن عمر جابر، وعند مواجهة اللاعب بذلك التفويض، قرر أنه لا يخصه وقدم العقد المبرم بينه وبين نادى بيراميدز والذى أكد أنهما غير مسجلين كوكلاء له.

فيما اتهم اللاعب الشابين في التحقيقات، أنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة بالشيخ زايد فضلًا عن سيارة، أو إعطاؤهم مبلغ الـ13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهم كانت على غير وجه حق.

وأضاف اللاعب، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجيب لطلباتهم.

وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههم لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.

ونفى المتهمان "أ.ن" و"أ.م" ما جاء في اتهامات على لسان عمر جبر، وقالوا أنهم لم يطلبوا منه أي مبالغ مالية، وأن ما ذكره من اتهامات غير صحيح، وأنهما يداينانه بمبلغ 14 مليون جنيه، وانه اللاعب اتفق مع الثان "أ.م" من أجل أن يبحث له عن نادى خلاف نادى لوس أنجلوس الأمريكي الذى يلعب له كمحترف، وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصة في نادي بيراميدز.

وتابع المتهم الثانى في التحقيقات، أنه اتفق مع النادي الأمريكي على إنهاء تعاقد كابتن عمر جابر معه مقابل مبلغ ماتتان ألف دولار، وتم بعدها التعاقد مع نادي بيراميدز بمبلغ تسعون مليون جنيه، وهو ما يعنى أن عمولته في الصفقة 9 مليون جنيه 10 % من قيمة الصفقة، إلا أن عمر جابر تنصل من اتفاقه.

وجاء على لسان المتهمين في التحقيقات، أن المتهم الثانى "أ.م"، اتصل بأحد المقربين للكابتن عمر، وحددا جلسة للصلح، وفي هذه الجلسة أقر الكابتن عمر جابر بالدين إلا انه لا يستطيع دفعه، وأنه مستعد للترضية بمبلغ 200 ألف جنيه، إلا أن "أ.ن" و"أ.م" رفضا العرض، وبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوي مطالبة بالمبلغ المستحق لهما، وحرر محضر بالواقعة بقسم أكتوبر يوم 10 إبريل.

وقال المتهمان في التحقيقات، أن عمر جابر حرر ضدهم محضر كيدي، وأن ما جاء على لسانه بشأن شرائه عقار لصالح "أ.م" غير حقيقي، لأنهم اشتروا تلك الشقة من حر مالهم.

النيابة العامة من جانبها طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت عدد أخر من شهود العيان حول الواقعة، من الذين وردت أسمائهم في التحقيقات، على لسان المتهمين والمجني عليه، لبيان صدق ما جاء في أقوال كلًا منهم، لاستكمال التحقيقات في القضية، واستعلمت عن رقم الهاتف الذي تلقى منه اللاعب رسائل تهديد.