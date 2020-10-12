اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين باستثناء "السوق الرئيسى"

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:34 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين باستثناء "السوق الرئيسى" بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحاً 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5778.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6439.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.14 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4527.70 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446 مليون سهم بقيمة 71.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.2 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.36%، أعقبه قطاعي البنوك والخدمات المالية  بنسبة 0.20%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.11%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%.
 
وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.51%، يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.25%، فيما تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.63% يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 5.33%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5%.
 
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
 
 
اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:
 
شركة تمكين القابضة.
 
 
ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:
 
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
 
 
ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:
 
شركة ايفكت العقارية.
 
 
رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:
 
شركة الاستشارات المالية الدولية.
 
شركة دانة الصفاة الغذائية.
 
شركة اجوان الخليج العقارية.
 
 
خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
 
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
 
شركة دانة الصفاة الغذائية.
 
شركة الديرة القابضة.
 
 
سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
 
شركة ايفكت العقارية.
 
شركة دانة الصفاة الغذائية.
 
 
سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
 
شركة تمكين القابضة.
 
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
 
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
 
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
 
 
ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
 
شركة ايفكت العقارية.
 
الشركة العالمية للمدن العقارية.
 
 
تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
 
شركة ياكو الطبية.
 
 
عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
 
شركة مجموعة عربي القابضة.
 
شركة أجوان الخليج العقارية.
 
شركة أبيار للتطوير العقاري.

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