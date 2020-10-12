ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين باستثناء "السوق الرئيسى"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحاً 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5778.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6439.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4464.14 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4527.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 446 مليون سهم بقيمة 71.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.2 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.36%، أعقبه قطاعي البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.11%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%.

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.51%، يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.25%، فيما تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.63% يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 5.33%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة الاستشارات المالية الدولية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة اجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.