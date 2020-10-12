ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.37% للجلسة الثالثة

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحاً 31.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8544.94 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسراً 86.36 نقطة ليغلق عند مستوى 14708.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 479.3 مليون سهم بقيمة 13.3 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 1.95%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.57%.

وقفز 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 10%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 8.73%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 7.01%، فيما تراجع 97 سهماً على رأسها سهم "المعذر ريت" بنسبة 6.35%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 5.45%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.43%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن رفع تعليق تداول سهمي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري، ابتداءً من جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد إعلان مجموعة سامبا، عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأهلي، والتي اتفق البنكان، بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الاندماج").