اختيار مديرة معهد كونفشيوس كأول مستشار عربى لأكبر مجلة علمية بالصين

كتب محسن البديوى

اختارت مجلة "دراسات الاستعراب" التابعة لجامعة شنجهاى للدراسات الدولية بجمهورية الصين الشعبية، الدكتورة إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية ومدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، كأول مستشار ومحكم دولى لديها والقيام بأعمال التوجيه والإرشاد والفحص والتدقيق.

وجاء اختيار الدكتورة إسراء عبد السيد حسبما ورد فى خطاب التعيين، نظرًا لما قدمته من منجزات أكاديمية عميقة فى دراسة الثقافة العربية وما لها من إسهامات نشطة فى التبادل الثقافى بين الصين والدول العربية.

يذكر أن مجلة "دراسات الاستعراب " مجلة علمية متخصصة فى دراسات اللغة العربية وآدابها، وتضم العديد من الأبحاث العلمية الخاصة باللغة العربية والتى كتبها نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين وطلاب الماجستير والدكتوراة فى دوائر البحث العلمى، كما تتضمن موضوعات علمية متخصصة فى مجالات اللغة والترجمة والآداب والنصوص والتاريخ والثقافة وإصلاح التعليم وطرق التدريس وغيرها من المستجدات فى هذه المجالات.