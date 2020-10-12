إيقاف أعمال بناء في المهد بدون تصريح من الحى بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

أوقف حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس الحي، أعمال بناء في المهد بدائرة الحي، لعدم الحصول على تصريح بالبناء من الحى. كان رئيس الحي، قد تلقى بلاغاً من المواطنين، بقيام مقاول ببدء أعمال الحفر بقطعة أرض، تمهيداً لأعمال البناء. وعلى الفور انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية وتم إيقاف أعمال البناء، لعدم تقديم عقد إشراف ومقاولة وعدم إخطار الحى بالبداية في أعمال التنفيذ للبناء.

من ناحيه نفذ حى أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب ممدوح النجار رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى بتوجيهات اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة.

واستهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة والأتربة وكنس الشوارع ورفع السفو من جانبى الطريق، بمناطق طلعت حرب، وطريق محلة أبو القديم مروراً بشارع الرجبى حتى مجمع المحاكم. من ناحيه اخرى نفذت إدارة النظافة بحى ثان المحلة، برئاسة المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحى، بمشاركة سيارات ومعدات جهاز النظافة بالحي.