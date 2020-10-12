اليوم السابع
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إيطاليا تستعد لفرض قيود جديدة لمواجهة الارتفاع فى إصابات كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:04 ص
إيطاليا تستعد لفرض قيود جديدة لمواجهة الارتفاع فى إصابات كورونا كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
رويترز

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قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرانزا اليوم الأحد إن الحكومة تجهز لفرض قيود جديدة على مستوى البلاد لمواجهة الارتفاع الأخير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية "نحن الآن بحاجة للتدخل بفرض إجراءات لا تقارن بتلك التي فُرضت في الماضي، مما سيتيح لنا السيطرة على العدوى وتفادي فرض إجراءات أشد في المستقبل".

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا يوم الجمعة خمسة آلاف حالة وذلك للمرة الأولى منذ مارس لكن الوفيات أقل كثيرا بالمقارنة بنظيرتها في ذروة الوباء خلال شهري مارس وأبريل.

وجعلت سلطات روما وضع الكمامات إجباريا في الأماكن العامة اعتبارا من الأربعاء الماضي.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو استبعد في وقت سابق اليوم الأحد فرض عزل عام شامل جديد قائلا إن الاقتصاد الإيطالي لن يتحمل مثل هذا الإجراء.

 

 


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كورونا فى إيطاليا

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