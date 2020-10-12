أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 272 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، لتسجل البلاد أعلى حصيلة يومية لوفيات "كوفيد-19" لليوم الثانى على التوالى، وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي - إنه بوفاة 272 شخصا آخر بلغ عدد المتوفين في إيران 28 ألفا و816 شخصا، مضيفة أن 30 محافظة صنفت ضمن اللون الأحمر الذي يعني الحذر الشديد، وفقا لما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.
وأضافت سادات لاري أنه تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 4206 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 504 آلاف و281 مصابا بينهم 4533 في وضع حرج.
ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 409 آلاف و121 شخصا حتى اليوم، كما أعلنت أن 4 ملايين و340 ألفا و831 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد حتى الآن.
وتشهد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيران ارتفاعا حادا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كانت قد سجلت تراجعا كبيرا، لتدخل البلاد بذلك الموجة الثالثة وفقا للمسؤولين.
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