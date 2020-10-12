وأضافت سادات لاري أنه تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 4206 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 504 آلاف و281 مصابا بينهم 4533 في وضع حرج.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 409 آلاف و121 شخصا حتى اليوم، كما أعلنت أن 4 ملايين و340 ألفا و831 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد حتى الآن.

وتشهد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيران ارتفاعا حادا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كانت قد سجلت تراجعا كبيرا، لتدخل البلاد بذلك الموجة الثالثة وفقا للمسؤولين.