إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب تروسيكل فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور نتيجة انقلاب التروسيكل الذى يستقلونه على طريق الضبعية سرابيوم أمام الوحدة البيطرية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بدون لوحات على طريق الضبعية سرابيوم أمام الوحدة البيطرية ، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص باصابات مختلفة مابين كسور وكدمات وجروح .

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ، ووجه الدكتور حسن درويش رئيس فرع اسعاف الإسماعيلية بالدفع بسيارات اسعاف إلى مكان الحادث الذى ، أسفر عن إصابة كلا من "أيمن مصطفى سعد 35 عام ومصاب بأشتباه كسر بالساق اليسرى و سحجات وكدمات ، عبد الرحمن صالح محمد 23 عام ومصاب بأشتباه كسر بالذراع الأيمن و سحجات وكدمات ، محمد حلمى ابراهيم 23 عام مصاب بما بعد الأرتجاج مع أشتباه كسر بالذراع الأيمن ، محمود السيد أحمد 38 عام مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم ، محمد رأفت عبده 33 عام مصاب بكدمة شديدة بالرأس ، فريد صادق فريد 31 عام مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، أحمد سعد أحمد 26 عام مصاب بأشتباه كسر بالكتف الأيسر ".

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث كما تم نقل المصابين لمستشفى الصدر لاسعافهم.