أعلنت الشرطة السويسرية إصابة 14 شخصًا بجروح إثر اصطدام شاحنة بقطار كهربائي (ترام) فى مدينة زيورخ السويسرية، وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين، أن الحادث وقع بالقرب من استاد (ليتزيغروند) لكرة القدم الواقع في زيورخ أكبر المدن السويسرية، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة كان يرجع إلى الخلف من موقع انشاء عندما اصطدم بالقطار الكهربائي المار.
وأوضحت أن المصابين هم 7 رجال بينهم فتى (11 عامًا) و7 سيدات كانوا يستقلون الترام المزدحم، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات طفيفة تتراوح بين جروح وكدمات.
وأسفر الاصطدام عن حدوث شق في جانب الترام، وبحسب تقديرات الشرطة، فإن الأضرار المادية من المحتمل أن تصل إلى عدة مئات الآلاف من الفرنكات السويسرية.
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