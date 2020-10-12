وأوضحت أن المصابين هم 7 رجال بينهم فتى (11 عامًا) و7 سيدات كانوا يستقلون الترام المزدحم، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات طفيفة تتراوح بين جروح وكدمات.

وأسفر الاصطدام عن حدوث شق في جانب الترام، وبحسب تقديرات الشرطة، فإن الأضرار المادية من المحتمل أن تصل إلى عدة مئات الآلاف من الفرنكات السويسرية.