اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:33 م
خالد صلاح
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إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بالشرقية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:29 ص
إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بالشرقية تصادم سيارات - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب شخصان بإصابات متنوعة فى حادث تصادم بطريق فاقوس - الصالحية ، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية المركزى ، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق فاقوس - الصالحية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ ، وتبين من التحريات تصادم سيارتين نقل وربع أمام مسجد فاطمة ، وأسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى العام ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، ورفع آثار الحادث من الطريق ، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 


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