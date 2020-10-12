إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب شخصان بإصابات متنوعة فى حادث تصادم بطريق فاقوس - الصالحية ، وتم نقلهما إلى مستشفى الصالحية المركزى ، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق فاقوس - الصالحية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ ، وتبين من التحريات تصادم سيارتين نقل وربع أمام مسجد فاطمة ، وأسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى العام ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، ورفع آثار الحادث من الطريق ، وتحرر محضر بالواقعة.