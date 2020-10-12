غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 1609 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 823 حالة خطيرة، وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 1983 حالة بعد تسجيل 42 حالة خلال الساعات السابقة بينما هناك 224 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.