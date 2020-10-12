أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 1609 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 823 حالة خطيرة، وذكرت الوزارة -في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 1983 حالة بعد تسجيل 42 حالة خلال الساعات السابقة بينما هناك 224 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد بلغ 291 ألفا و828 حالة في حين تعافى ما يزيد عن الـ229 ألف حالة.
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