إريك ترامب يهاجم استطلاعات رأى الانتخابات الأمريكية.. "لا تصدقوها"

هاجم إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم جو باين على أبيه في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن وسائل الإعلام غير نزيهة، مطالبا من متابعيه عدم تصديق استطلاعات الرأي، حيث كانوا مخطئين في الانتخابات الأمريكية الماضية فى عام 2016.
وكتب إريك ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا في ولاية ويسكونسن بينما نتحدث، كان هذا اليوم، يوم الإثنين، النائم ظهرًا!، نحن أقوى مما كنا عليه في عام 2016، وسائل الإعلام غير نزيهة كل ساحة بها لوحة لترامب، لا تصدقوا استطلاعات الرأي لقد كانوا مخطئين في عام 2016 وسيكونون على خطأ مرة أخرى".
إريك ترامب عبر تويتر
وذكر تقرير منشور في صيحفة "ذاهيل" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدم على الرئيس ترامب في ولايتي ويسكونسن وميتشيجان الأمريكية، وفقًا لاستطلاع جديد.
وأوضح، أن أحدث استطلاع أجرته New York Times-Siena College أظهر أن بايدن تفوق بـ10% على ترامب في ويسكونسن، حيث يتقدم بنسبة 51% مقابل 41%، كما تقدم بايدن بفارق 5 نقاط فقط في نفس الاستطلاع فى سبتمبر، أما فى ولاية ميشيجان الأمريكية، وجد الاستطلاع أن بايدن يتقدم بـ8%.
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