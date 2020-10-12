إريك ترامب يهاجم استطلاعات رأى الانتخابات الأمريكية.. "لا تصدقوها"

كتب هيثم سلامة

هاجم إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم جو باين على أبيه في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن وسائل الإعلام غير نزيهة، مطالبا من متابعيه عدم تصديق استطلاعات الرأي، حيث كانوا مخطئين في الانتخابات الأمريكية الماضية فى عام 2016.



وكتب إريك ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا في ولاية ويسكونسن بينما نتحدث، كان هذا اليوم، يوم الإثنين، النائم ظهرًا!، نحن أقوى مما كنا عليه في عام 2016، وسائل الإعلام غير نزيهة كل ساحة بها لوحة لترامب، لا تصدقوا استطلاعات الرأي لقد كانوا مخطئين في عام 2016 وسيكونون على خطأ مرة أخرى".