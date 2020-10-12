إدارة وعظ الأقصر تعلن شن حملات على المقاهى لتصحيح المفاهيم الخاطئة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة وعظ محافظة الأقصر، مواصلة فعاليات برنامج المقهى الثقافي للتواصل مع الناس ولتصحيح المفاهيم الخاطئة بعد توقف دام أكثر من ثمانية شهور بسبب وباء كوفيد 19 المستجد، حيث ينتشر رجال الدين لعقد الندوات المفتوحة مع الشباب والمثقفين وعامة المواطنين على المقاهي وفى مراكز الشاب لمناقشة أهم الموضوعات التي تتعلق بالأمور الدينية والحياتية ودور الإسلام الوسطى فى الحفاظ على تماسك المجتمع من انتشار الفكر المتشدد بين الشباب .

ومن جانبه أوضح فضيلة الشيخ محمود محمد السيد مدير عام وعظ الأقصر، أنه سيتم عقد لقاءات فكرية وثقافية بعدد من المقاهي بمدينة الاقصر والمراكز الكبري بالمحافظة لتعريف الناس بالقيم التي حثت عليها الشرائع السماوية من خلال عرضها على الجمهور بشكل عصري، وحديث من خلال" باور بوينت " وحوار مجتمعي راقي يشارك فيه رجال الدين الإسلامي والمسيحي وفقرات ثقافية متنوعة.

كانت قد شهدت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس المنطقة، انطلاق فعاليات التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة العربى على مستوى المنطقة، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث إن التصفية تشمل جميع الإدارات "الأقصر شرق والقرنة وأرمنت وإسنا شرق وإسنا غرب"، ومن المقرر أن يتم تصعيد الطلاب المتميزين للتصفية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.

وطالب الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، من المحكمين ضرورة اختيار العناصر المتميزة لتمثيل المنطقة فى التصفيات التى ستنظم على مستوى الجمهورية، وتمنى نجاحهم وتصعيدهم للتصفيات النهائية بمقرها الدائم في دبي، وأكد على أن هناك حوافز مالية وتشجيعية للمعاهد والطلاب المشاركين من جميع أنحاء العالم العربي.