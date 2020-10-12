إحدى مؤيدات زواج التجربة لـ"التاسعة": طلبت الزواج من صاحب الفكرة.. ومفيش قائمة

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت ياسمين عابد إحدى مؤيدات فكرة زواج التجربة، إن زواج التجربة لا يخالف الشرع ولا القانون ولكنه هو زواج طبيعي دائم، مضيفة أن الهدف منه أن لا يكون خيار الطلاق هو الحل الأول فيه، مؤكدة أن الزواج الطبيعي يوجد به قائمة منقولات ولكن في زواج التجربة لا يوجد قائمة منقولات ولكن يوجد عقد أخر ويدون به كل مايحتاجه الزوج من زوجته، مثل أنه لا يريدها ان تعمل وهكذا أو أن يريدها تلبس الحجاب والعكس ويتم الاتفاق عليه.

وتابعت ياسمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنها قالت لأول شخص ينادى بالفكرة أنها على استعداد لخوض التجربة والزواج منه، مؤكدة على أن أهلها عجبتهم الفكرة وايدوها بشكل كبير.

من جانبها قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن موضوع زواج التجربة ليس زواجا ومثل تلك الأفكار انما هي تعمل على هدم المجتمع، مشيرة إلى أن طريقة عرض هذا الامر طريقة خبيثة وأن زواج التجربة هذا ابعد ما يكون عن المفهوم الإنساني للزواج، مؤكده على أن زواج التجربة هو عبارة عن علاقة غير شرعية يتم تجميلها بإعطائها معنى الزواج، وأن وراء تلك التجربة دعوة للفسق والفجور ولابد من محاسبة من يدعم تلك الفكرة وانها تبعث بذالك كبلاغ للنائب العام .

من جانبه قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن زواج التجربة خارج نطاق القانون لأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام العام لأن عقد الزواج هو عبارة عن علاقة تعبدية ومثل تلك الأفكار تعمل على مخالفة النظام .