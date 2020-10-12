إجراءات الكشف الطبي بكلية السياحة والفنادق للطلاب الجدد بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، فعاليات إجراءت الكشف الطبي بكلية السياحة والفنادق لطلاب الفرقة الأولى للعام الجامعي 2020-2021، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد الكلية، وبحضور الدكتور أحمد عبيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مايكل مجدي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وفي سياق متصل، قامت كلية السياحة والفنادق بإجراء المقابلات الشخصية لطلاب المرحلة الأولى والثانية، كما قامت بعقد ندوة تعريفية عن الكلية وأقسامها المختلفة ( الدراسات السياحية – الدراسات الفندقية - الإرشاد السياحي ) للطلاب وأولياء أمورهم، كما قامت الكلية بالاحتفاء بالطلاب الجدد وتم عرض فيلم تسجيلي لهم عن الكلية وانشطتها المختلفة وكذلك نظام التشعيب بالكلية ، وخلال الندوة تحدث الدكتور محجوب عن مدى أهمية وجود كلية للسياحة والفنادق بمدينة الأقصر، تلك المدينة العريقة التي تمتد جذورها إلى آلاف السنين ، كما قدم سيادته التحية للطلاب وأولياء أمورهم متمنيا لهم عام جامعي سعيد.

وتفقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، كلية السياحة والفنادق، برفقة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد الكلية، والدكتور أحمد عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مايكل مجدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات قبل بدء العام الجامعي الجديد 2020- 2021، والتأكد من مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد، وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات والمطبخ التعليمي والمطعم التعليمي والمكتبات والمكاتب الإدارية .علي جانب أخر قام رئيس الجامعة بعقد إجتماع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري بالكلية والعمال ، وخلال الإجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ، وتم مناقشة متطلباتهم.

وفي نهاية الإجتماع أكد الدكتور محجوب علي تذليل كافة العقبات أمامهم . كما أوصي بعقد دورات تدريبية للموظفين للأرتقاء بالاداء الوظيفي، وشهد الجولة الأمين العام المساعد للجامعة وأمين الكلية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية .



رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي بكلية السياحة والفنادق (1)



رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي بكلية السياحة والفنادق (2)