أولياء الأمور يشتكون من ربط تسليم الكتب للطلاب بالمصروفات.. والتعليم: مخالفة

كتب محمود طه حسين

شكا بعض أولياء أمور المدارس الخاصة من قيام بعض المدارس بربط تسليم الكتب المدرسية والبوكليت بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب فى تحصيل المصروفات كاش، وتربطها باستلام الطالب للكتب، موضحين أن بعض الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسة وهناك صعوبة، مطالبين بعدم ربطها بالمصروفات الدراسية وتسليم الطلاب الكتب وتقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى الجارى أسوة بطلاب المدارس الحكومية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم إمكانية تقسيط المصروفات على 4 أقساط تيسيرا على أولياء الأمور.





من جانبه كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه تم متابعة الموقف النهائي لتسليم الكتب المدرسية، حيث اطمأن على نسب صرف واستلام الكتب ووصولها للمدارس، مشددًا على عدم ربط تسليم الكتب للطلاب بالمصروفات الدراسية والمدرسة التى تقرر ربط تسليم الكتب للطلاب بالمصروفات تعتبر مخالفة.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا موسعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات ومسئولي التعليم العام على مستوى الجمهورية لمناقشة الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا، حيث أكد حجازى، على ضروروة التكاتف بيننا والحفاظ على صحة الطلاب حتى تكلل العملية التعليمية بنجاح في هذه الظروف الاستثنائية، موجهًا مديري المديريات إجراءات التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، ومتابعة تنفيذ ما ورد من الكتيب الإرشادي الذي أصدرته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المحتوى على كافة الإجراءات الاحترازية لآليات استقبال العام الدراسي 2020-2021 التي سيتم تطبيقها داخل المدارس لحماية الطلاب من كورونا، وتوجيهات الوزارة الخاصة بغلق أي منشأة تعليمية في حالة ظهور كورونا.



وشدد على أهمية دور غرف العمليات على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة في متابعة الوضع الصحي في المدارس والمنشآت التعليمية والتي قد يتم غلقها بناء على تقرير من الإدارة التعليمية، والإدارة الصحية التابعة لها هذه المنشآت، مؤكدًا على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها يوميًا.



وأوضح أكد الدكتور رضا حجازي خطة الوزارة لحضور الطلاب، مشيرًا إلى أن نظام التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي سيعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية".