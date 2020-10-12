سجلت أوكرانيا 4420 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 265 ألفا و454 حالة، وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين - بأن البلاد سجلت 43 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5015 شخصا.
ووفقا للبيانات، فقد تعافى 903 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 114 ألفا و410 حالات.
وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا تليها منطقة سومي ثم خميلنيتسكي ومنطقة أوديسا وأخيرا العاصمة كييف.
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