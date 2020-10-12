ووفقا للبيانات، فقد تعافى 903 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 114 ألفا و410 حالات.
وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا تليها منطقة سومي ثم خميلنيتسكي ومنطقة أوديسا وأخيرا العاصمة كييف.

 