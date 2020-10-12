أنواع التسمم وأعراضه المختلفة على الجسم

كتبت نهير عبد النبى

التسمم من أخطر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، فإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد ابتلع أو استنشق سمًا، وكان لديك أو لديه علامات أو أعراض خطيرة مثل (غثيان، قيء، ألم، صعوبة في التنفس ، نوبة صرع، أو ارتباك)، فيجب عليك الذهاب للطبيب فورا، وإذا لم تظهر على الشخص أي أعراض ولكنه تناول سمًا يحتمل أن يكون خطيرًا، يجب عليك أيضًا الاتصال بمركز مكافحة السموم أو الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ لإجراء تقييم، وحسب ما ذكره موقعemedicinehealth قد يكون التسمم عن طريق

1:عن طريق التنفس.

2:من خلال الجلد.

3:عن طريق الحقن الوريدي.

4:من التعرض للإشعاع.

5:السم الناتج عن لدغة الثعبان أو لدغة حشرة.

ما هي أنواع التسمم؟



تشمل السموم مواد كيميائية شديدة السمية لا يُقصد بها ابتلاع الإنسان أو ملامسته ، مثل السيانيد أو مخففات الطلاء أو منتجات التنظيف المنزلية، ومع ذلك ، فإن العديد من السموم هي مواد مخصصة للبشر لتناولها ، بما في ذلك الأطعمة والأدوية ومنها:

1:الأطعمة التي لم يتم تحضيرها أو التعامل معها بشكل صحيح.

2:بعض أنواع الفطر سامة.

3:مياه الشرب الملوثة بمواد كيميائية زراعية أو صناعية.

4:قد تكون الأدوية المفيدة في الجرعات العلاجية مميتة عند تناولها بكميات زائدة.

ما هي اعراض التسمم؟



علامات وأعراض التسمم واسعة ومتغيرة لدرجة أنه لا توجد طريقة سهلة لتصنيفها ومنها:

1:يؤدي بعضها إلى سيلان اللعاب المفرط ، بينما يتسبب البعض الآخر في جفاف الفم والجلد.

2:فبعضها يسرع القلب ، والبعض الآخر يبطئ القلب.

3:يزيد البعض من معدل التنفس ، بينما يبطئه البعض الآخر.

4:بعضها يسبب الألم والبعض الآخر غير مؤلم.

5:بعضها يسبب فرط النشاط ، والبعض الآخر يسبب النعاس غالبًا ما يظهر الارتباك مع هذه الأعراض.