أمن القاهرة تكثف جهودها لضبط بطل فيديو التعدى على سيدة بالضرب فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تكثف الأجهزة الأمنية، من جهودها لضبط شاب تعدى بالضرب على سيدة لمحاولة سرقة هاتفها المحمول فى مدينة السلام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك بقيام شاب بالتعدى عليه سيدة أثناء سيرها فى أحد الشوارع.

وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة حدثت في مدينة السلام، وتم التوصل إلى المجنى عليها وبمناقشتها أقرت أن الشاب تعدى عليها بالضرب لسرقة هاتفها المحمول.

واضافت التحريات، أن شاب تتبع السيدة وعند تأكدة خلوا الشارع من المارة تعدى على السيدة بالضرب لسرقة هاتفها.

وأشارت التحريات أن المتهم لاذ بالفرار فور رؤيته شاب ينزل من سيارة لإنقاذ السيدة خوفاً من ضبطه.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وتم وضع عدة أكمنة متعددة بضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.