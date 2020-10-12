"ألسن عين شمس" تتأهب للعام الدراسى الجديد بصيانة مبانى الكلية والمدرجات

كتب محسن البديوى

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية ألسن بجامعة عين شمس، أن إدارة الكلية قائمة على تنفيذ خطة لصيانة وتطوير منشآت ومرافق الكلية فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتشمل الخطة صيانة مبانى الكلية من مدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ودورات مياه، بهدف الوقوف على ما يستلزم تطويره وإجراء عمليات صيانة شاملة لممتلكات الكلية من بنية تحتيه وأثاث.

وأشارت سلوى رشاد عميد الكلية، إلى أن إدارة الكلية تعمل بكامل طاقتها من كوادر فنية متخصصة وإداريين ورجالات الدفاع المدني بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكراً، مشدده على أن الكلية تحرص على توفير أفضل الإمكانيات لخدمة أبناء الكلية الجدد والقدامى وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم ليتسنى لهم وضع كامل طاقاتهم في الحياة الدراسية بشكل فعال يتيح لهم الإستفادة من الخبرات الأكاديمية التي يقدمها لهم أساتذة الكلية.

وفي سياق متصل، أجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، يرافقها الدكتور محمد الفيومي رئيس قسم العمارة وتنسيق المواقع بكلية الهندسة، والقائم على عمليات التطوير بالجامعة ضمن فريق العمل التابع لمركز استشارات كلية الهندسة، و الدكتور أيمن فريد بمركز استشارات كلية الهندسة وعدد من المهندسين بالإدارة الهندسية بالجامعة، جولة تفقدية للأماكن المفتوحة بالكلية للطلاب، بعد إعلان تأسيس عدد 13 قاعة تعليمية تتسع لعدد 22 طالب بحد أقصى في كل قاعة، لتدعيم البرامج الجديدة بالكلية وتطوير القاعات التعليمية وتزويدها بكافة الأجهزة التكنولوجية، والتي من المزمع الانتهاء منها في غضون أيام.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن إدارة الكلية وضعت خلال تصوراتها لمشروع الإنشاءات أيضًا خلق متنفس جديد للطلاب، موضحة أن مركز استشارات كلية الهندسة بالجامعة يعمل بالتوازى مع أعمال الإنشاءات على توفير أماكن مفتوحة لجلوس الطلاب بها خلال فترات الراحة بين المحاضرات، مزودة بمقاعد ومظلات لحمايتهم من أشعة الشمس، كذلك يجري العمل على إنشاء دورات مياه جديدة بساحة الكلية لتلبية متطلبات الحياة الجامعية للطلاب، كما سيتم العمل على تزويد مشتل الكلية بعدد من المقاعد والمظلات لخلق بيئة مناسبة لجلوس الطلاب خلال يومهم الدراسي بالكلية.