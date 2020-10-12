"أسواق للمعلومات" ترصد أبرز تغيرات أسعار الحديد على المستويين العالمى والمحلى

كشفت شركة " أسواق للمعلومات المالية والسلعية " المتخصصة فى متابعة ورصد أسعار ومعلومات البورصات السلعية العالمية، عن تراجع أسعار الحديد على المستويين المحلى والعالمى، نتيجة حالة الترقب المسيطرة على الأسواق بعد انخفاض معدلات الطلب فى بعض البلدان، على خلفية استمرار مخاوف تأثيرات Covid-19 وزيادة المعروض، فى الوقت الذى تسعى فيه المصانع إلى رفع الأسعار دون استجابة.

قالت " أسواق "، أن هناك تراجعا فى أسعار الحديد على المستوى العالمى، حيث بلغ سعر حديد التسليح فى تركيا نحو 400 دولارا للطن (FOB) ارض الميناء بعد تراجعة بنحو 2.5 دولار منذ بداية الشهر الجارى، وبزيادة بلغت نحو 0.56 دولارا للطن عن متوسط الشهر الماضى، كما سجل سعر حديد التسليح الصينى (FOB) نحو 462.5 دولار للطن بتراجع قدره 1.55 دولارا للطن عن متوسط الشهر الماضى، فى الوقت الذى سجل فيه سعر البيلت الصينى (FOB) نحو 450 دولارا للطن بتراجع قدره 3.26 دولارا للطن عن متوسط الشهر الماضي.

وحول أسعار الخردة، قالت " أسواق "، أن أسعار خردة الحديد سجلت مستوى 194.5 دولارا للطن بالولايات المتحدة الامريكية، بينما استقرت الأسعار فى الاتحاد الأوروبى عند مستوى 201.5 دولارا للطن (FOB).

كان متوسط سعر الحديد قد سجل نحو 11 ألفًا و500 جنيها خلال سبتمبر الماضى، فى الوقت الذى سجل فيه متوسط السعر شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

توقعت "أسواق"، استمرار تراجع أسعار حديد التسليح بكل أنواعه خلال الأيام القادمة.

وارجعت " أسواق " الهبوط على المستوى العالمى، إلى حالة الترقب التى سيطرت على الأسواق، خاصة بعد انخفاض الطلب فى بعض البلدان نتيجة استمرار مخاوف تأثير"" Covid-19 وزيادة المعروض ما ادى إلى تراجع الأسعار منذ بداية أكتوبر الجارى، فى ظل محاولات المصانع لرفع الأسعار دون استجابة.

أشارت " أسواق " إلى وصول حجم الإنتاج العالمى من خام الحديد إلى 2.85 مليارطن، مؤكدة على أن الصين تعد اكبر مستورد لخام الحديد فى العالم بواقع 1.08 مليار طن، فيما تتصدر أستراليا قائمة الدول المنتجة بواقع 930 مليون طن سنويا، وبأحجام صادرات تصل إلى نحو 887.43 مليون طن، مفسرة ذلك بالعثور على أكبر احتياطيات الخام فى العالم فى غرب أستراليا، والتى تمثل أكثر من 29% من الاحتياطيات العالمية.

قالت "أسواق" إن البرازيل تحتل المركز الثانى على المستوى العالمى من حيث الإنتاج ب 480 مليون طن، مشددة على أن واردات الصين من خام الحديد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى بلغت حوالى 659.9 مليون طن، بزيادة قدرها 11.8% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام نحو 1.027 مليار طن خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2020، بانخفاض قدره 5.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بأسعار الحديد على المستوى المحلى قالت " أسواق " أن سعر حديد المصريين سجل مستوى 9 آلاف و400 جنيها للطن، فيما سجلت أسعار حديد عز 9 آلاف و650 جنيها للطن، ليتراوح متوسط أسعار الحديد بين 9100 جنيه للطن و9500 جنيه للطن تسليم ارض مصنع، ليصل للمستهلك ما بين 9400 جنيه للطن و10000 جنيه للطن.