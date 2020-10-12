اليوم السابع
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خالد صلاح
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أسقف غرب الإسكندرية يفتتح مكتبا للمشورة والإرشاد الكنسى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:49 م
أسقف غرب الإسكندرية يفتتح مكتبا للمشورة والإرشاد الكنسى اسقف غرب الاسكندريه

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افتتح الأنبا الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، أمس الأحد، مكتبًا للمشورة والإرشاد الكنسي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا تكلا بالعجمي، وفي سياق متصل، تفقد أيضا يوم الجمعة المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية بمنطقة العجمي هانوفيل.
 
يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، التقى السبت الماضي، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أساتذة الكلية الإكليريكية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد بالكلية ، حضر اللقاء مدرسو الكلية وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.
 
وألقى قداسة البابا تواضروس ، كلمة قصيرة تحدث فيها عن أربع نقاط هامة يجب توافرها في مدرسي الكلية الإكليريكية وهي التحفيز، والإبداع، والدراية بالكتاب المقدس، ودراسة اللغات، وبعد هذا اللقاء ألقى قداسته المحاضرة الأولى لهذا العام الدراسي.
 
الاسقف
الاسقف
 

الانبا ايلاريون

اسقف غرب الاسكندريه

الاسكندريه

الكنيسه

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