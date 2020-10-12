أسعار النفط تسجل 42.44 دولار للبرميل لبرنت و40.18 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 42.44 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم ديسمبر2020 منخفضة بمقدار 41 سنتا، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 40.18 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 42 سنتا.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا 1% للجلسة الثانية على التوالي مع شروع منتجين أمريكيين في استئناف العمل بعد الإعصار دلتا وانتهاء إضراب للعمال أثر على الانتاج في النرويج وفقا لرويترز، ووجه الاعصار دلتا أكبر ضربة لإنتاج الطاقة من خليج المكسيك في الولايات المتحدة في 15 عاما ولكن العمال بدأوا في العودة لمنصات الإنتاج أمس وتعمل توتال على إعادة تشغيل مصفاة بورت آرثر في تكساس وطاقتها 225 ألفا و500 برميل.

وكان محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك، قد قال إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط .