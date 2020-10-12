اليوم السابع
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 12-10-2020

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:47 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 12-10-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 12-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.88 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  231.88 ريال  بما يعادل  61.82 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  212.56 ريال  بما يعادل  56.67 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 202.90 ريال  بما يعادل  54.09 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  173.91 ريال  بما يعادل  46.36 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  135.26 ريال  بما يعادل  36.06 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  115.94 ريال   بما يعادل  30.91 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,211  ريال   بما يعادل  1,923 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,623 ريال   بما يعادل   432.73 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 231,878 ريال  بما يعادل 61,817 $

نزل الذهب عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع إذ عوض الدولار بعض خسائره بعد أن واجهت حزمة إنقاذ أمريكية جديدة للتخفيف من التداعيات كورونا معارضة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1927.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1934.70 دولار للأوقية.

 


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