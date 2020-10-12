أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 12-10-2020

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 12-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.88 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 231.88 ريال بما يعادل 61.82 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 212.56 ريال بما يعادل 56.67 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 202.90 ريال بما يعادل 54.09 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 173.91 ريال بما يعادل 46.36 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 135.26 ريال بما يعادل 36.06 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 115.94 ريال بما يعادل 30.91 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 7,211 ريال بما يعادل 1,923 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,623 ريال بما يعادل 432.73 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 231,878 ريال بما يعادل 61,817 $

نزل الذهب عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع إذ عوض الدولار بعض خسائره بعد أن واجهت حزمة إنقاذ أمريكية جديدة للتخفيف من التداعيات كورونا معارضة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1927.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1934.70 دولار للأوقية.