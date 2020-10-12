أرمينيا تعلن عدم التمكن من تبادل الأسرى مع أذربيجان بسبب انتهاكات الهدنة

كتب أحمد عرفة

أكد كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرميني فاجارشاك أروتينيان، تعذر تبادل الأسرى مع أذربيجان في إقليم قره باغ، بسبب عدم تحقيق وقف إطلاق النار التام المتفق عليه.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرميني، إن الصليب الأحمر الذي من المفترض أن تجري تحت رعايته عملية تبادل الأسرى، سيبدأ بتنفيذ هذه المهمة فور وقف إطلاق النار.

وأوضح كبير مستشاري رئيس الوزراء الأرميني أن الجانبين الأرمني والأذربيجاني لا يستطيعان الشروع بتبادل الأسرى حاليا بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، لافتا إلى ثبات الهدنة الإنسانية المعلنة على معظم محاور التماس.