"أحمد الدقميرى" مأمورا لشبرا الخيمة ثان.. حركة تنقلات محدودة بأمن القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية حركة تنقلات محدودة لبعض مأمورى المراكز والأقسام، فى ظل ظهور حركة الترقيات الأخيرة، تضمنت نقل العقيد أحمد شعراوى من مدير فرع الحماية المدنية من جنوب القليوبية إلى العمل مأمور قسم الخانكة، ونقل العقيد أحمد سالم الدقميرى من نائب مأمور مركز بنها إلى مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة، ونقل العقيد حسين الكيلانى للعمل مأمورا لقسم قليوب.

وكانت الحركة الأخيرة التى أعلنها اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية في 25 يوليو الماضى، شملت رؤساء المباحث وضباط ومأموري الاقسام والمراكز بنطاق المحافظة والتي شملت عددا كبير من التغييرات.

وتضمنت الحركة تعيين كلا من العقداء حمدي النهري مأمورا لقسم العبور، وأحمد ندا لقسم الخصوص، والسيد بدوي لقسم أول بنها، ومحمد عبد السلام لمركز الخانكة، وسيد محمد لمركز شبين القناطر، ومحمد النجار لقسم أول شبرا الخيمة، وتامر موسي لمركز طوخ، ومحمد غيث لمركز القناطر، وشريف الدخاخني لمركز قليوب، وتجديد الثقة في العقداء أنور حشيش مامورا لمركز كفر شكر، وإسماعيل عبد الله لقسم ثان شبرا، وسيد عبد الرحيم لقسم قليوب.

كما تقرر تعيين العقداء محمد حسني رئيسا لفرع البحث الجنائي بالخانكة، ومحمد سعيد مفتشا لمباحث الترحيلات، وعمر الجزار مفتشا لمباحث بنها، والعقيد ناصر القارح رئيسا لمباحث المرور.