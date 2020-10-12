أب لبنانى عن إلقاء أبنه فى البحر: مستحيل انسى هذا المشهد وذنبه فى رقبة هؤلاء

كتب-أحمد صلاح العزب

قال محمد سفيان الذى القى بطفلة في البحر، إنه بعد وفاة أبنه في قارب لبناني مستحيل أن ينسى هذا المشهد، مشيرا إلى أن ذنب موته فى رقبة كل مسئول لبنانى وأن الذى دفعهم للهجرة الغير شرعية هو الفقر والحاجة .

وتابع سفيان خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن طفله توفى بعد حوالى ثماني أيام من خروجهم من طرابلس متجهين إلى قبرص بطريقة الهجرة الغير شرعية، وبدء الامر عندما شعر سفيان بالعطش وقام بالبكاء الشديد للحصول على الماء ولم يكن هناك مياه على القارب للشرب فلم يجد حلا سوى أنه يقوم بملئ أحد الزجاجات فقام بشرب المياه وبعدما ظهر علية الاعياء قام بإعطائه لبن ونسكافية، مشيرا إلى أنه بعد شربهم بدء بالإسهال حتى توفى، وأن تفكيره عندما قام بمليء المياه من البحر أنه من الممكن أن يقوم الله بتبديلها إلى المياه العذبة، مضيفا أنه قام بالقاء ابنه في البحر بناءً على رأى من كان معه بالسفينة حتى لاتنتشر الرائحة بالقارب .

وواصل محمد قائلا إنه بعدما شعر ابنه بحالة الاسهال قام بالبكاء ونام بين حضنه وحضن والدته وبعدما استيقظ بأربع ساعات وجد أن حالة ابنه صعبة للغاية ولم يعلم بوفاه سفيان إلا في اليوم التالي، مشيرا إلى أن القارب كان على متنه من 47 شخصا إلى 49 مؤكدا على أن سفيان الذى توفى على القارب كان عمرة سنتين وثلاثة شهور هو أبنه الوحيد .