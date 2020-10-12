أبل وأمازون تقودان صعودا قويا لبورصة وول ستريت

رويترز

أغلقت بورصة وول ستريت على مكاسب كبيرة اليوم الاثنين، بدعم من توقعات بحزمة تحفيزية لتخفيف وطأة فيروس كورونا وصعود حاد لأسهم أمازون وأبل وشركات أمريكية أخرى للتكنولوجيا قبيل انطلاق موسم الأرباح الفصلية.

وقفزت أسهم أبل أكثر من ستة في المئة قبيل حدث غدا الثلاثاء من المتوقع أن تكشف فيه الشركة عن أحدث هواتف آيفون. وتلقى المؤشر ستاندرد اند بورز500 دفعة أيضا من مكاسب قوية لأسهم أمازون ومايكروسوفت.

والمؤشر القياسي منخفض حوالي واحد بالمئة فقط عن مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في الثاني من سبتمبر أيلول، وتعافى من معظم خسائره التي مني بها الشهر الماضي والبالغة تسعة في المئة.

وستكون نتائج بنوك أمريكية كبرى محط تركيز هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يعلن جيه بي مورجان اند كو وسيتي جروب نتائجهما غدا الثلاثاء.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 250.62 نقطة، أو 0.88 بالمئة، إلى 28837.52 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 57.09 نقطة، أو 1.64 بالمئة، ليغلق عند 3534.22 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 296.32 نقطة، أو 2.56 بالمئة، إلى 11876.26 نقطة.