6 قطاعات تهبط ببورصة قطر بمستهل جلسة الأحد.. وتراجع 20 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسراً 40.87 نقطة ليصل إلى مستوى 9991.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 212.1 مليون سهم بقيمة 229 مليون ريال عبر تنفيذ 4149 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 19 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.49%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والتأمين بنسبة 0.30%، 0.71%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020 ، وذلك يوم 28 أكتوبر الجاري.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.