اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 مخاطر كانت تهدد الاقتصاد المصرى فى حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:00 ص
5 مخاطر كانت تهدد الاقتصاد المصرى فى حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح الدكتورة يمن الحماقى - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس
كتبت - أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة يمن الحماقي ، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم تطبيقه فى عام 2016 ، حمى الاقتصاد والمواطن المصرى ، من 5 مخاطر أساسية فى مقدمتها  انهيار سعر الصرف ، و ارتفاع حجم البطالة ، وارتفاع التضخم ، وإحجام المؤسسات الدولية عن التمويل وهروب المستثمر الأجنبى من السوق المحلى . 

ووأكدت الحماقى ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، إن  الإصلاح الاقتصادى ساهم فى خروج مصر من حالة الضعف الاقتصادى ، إلى حالة الاستقرار والانطلاق والتقدم ، وساهم فى نجاح مصر  فى ترسيخ اقتصاد قوى قادرعلى مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية الخارجية التى تحدث حاليا ، مشيرة الى أن المؤسسات الدولية أشادت بنتائج عمليات الاصلاح الاقتصادى ، ومنها صندوق النقد الدولى  ، والذى اكد خلال مراجعته الخامسة والأخيرة لصرف آخر شريحة  العام الماضى ، نجاح برامج الاصلاح الاقتصادى ، وأن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات متقدمة ، مما أدى الى  ارتفاع نمو إجمالى الناتج وتراجع معدل البطالة  ، وانخفض عجز الحساب الجارى  وارتفاع الاحتياطى الأجنبى ، وانخفاض التضخم ،بجانب شهادة اهم واكبر مؤسسات التصنيف الائتمانى  وهم "موديز" وبلومبرج الامريكية وستاندر اند بورز برفعهم التصنيف الإتمانى لمصر ، مشيرة الى أنه لولا الإصلاح الاقتصادى التى قامت مصر به منذ أربعة أعوام ،  ما استطعنا أن نواجه أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها.


الاصلاح الاقتصادى

التضخم

صندوق النقد الدولى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة