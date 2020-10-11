5 عادات تضر أسنانك وتعرضها للمشاكل .. جرش الثلج والتفريش بعد تناول الحمضيات

كتبت نهير عبد النبى

تنظيف الاسنان والاهتمام بها من الأمور التي يسعى إليها الكثيرون ورغم ذلك قد تتعرض الاسنان لمشاكل مختلفة مثل تأكل المينا وتسوس الاسنان وسقوطها أو التهابات اللثة والألم المتكرر، وحسب ما ذكره موقع thehealthy فأن هناك بعض العادات التي نتبعها ولكنها تهدد صحة اسنانك بالخطر وهى:

1:تفريش الأسنان بعد تناول الحمضيات

غسل الاسنان بالفرشاة بعد تناول الأطعمة الحمضية مباشرة قد يسبب تأكل المينا لذلك ينصح بالانتظار لمدة 30 دقيقة بعد تناول الحمضيات ثم غسل الاسنان.

2:الأدوية التي تسبب جفاف الفم

الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب جفاف الفم ومشاكل في الاسنان بما في ذلك بعض مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم التي لها آثارجانبية لتقليل تدفق اللعاب.

3:ممارسة الرياضة بدون حماية الأسنان

هناك العديد من الطرق التي يفيد بها النشاط البدني جسمك، فهو يساعد في صحة القلب والأوعية الدموية ، والتحكم في الوزن ، وإدارة الحالة المزاجية، بالنسبة للمبتدئين ، ويمكنه أيضًا تحسين وظائف عقلك. ومع ذلك ، فإن المشاركة في الرياضات المؤثرة مثل هوكي الجليد أو فنون الدفاع عن النفس يمكن أن تؤثر على أسنانك إذا لم تكن محمية بشكل صحيح.

لذلك يوفر واقي الفم المخصص (الذي يتم تركيبه بواسطة طبيب الأسنان) وسادة حول أسنانك في حالة حدوث تأثير على الوجه، يمكن أن تكون لا تقدر بثمن عندما يكون هناك خطر من الاتصال الجسدي .

4:شرب ماء الليمون

يقال إن شرب الماء بعصير الليمون الطازج يساعد على الهضم ويقوي المناعة، وينظف الجسم من السموم، من بين الفوائد الصحية المدهشة الأخرى . قد يكون ماء الليمون اتجاهاً شائعاً ، لكن عصيرالفاكهة الحمضي هو السبب الرئيسي عندما يتعلق الأمر بتآكل الأسنان من النظام الغذائي. "على الرغم من تخفيف عصير الليمون بالماء ، إلا أنك ما زلت ترفع مستوى حمض الفم.

5:مضغ الثلج

مضغ الثلج يضر الأسنان من خلال التسبب في تشققات وكسور في المينا والترميم، التعرض المستمر لدرجات الحرارة الباردة يمكن أن يؤدي إلى فرط الحساسية لعاج الأسنان