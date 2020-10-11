3 أسهم تصعد ببورصة البحرين بمستهل التعاملات على رأسها "بتلكو"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 1.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1460.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 463.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.02% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%، كما صعد سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.33%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.5% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، كما هبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن شراء المساهم الرئيسي عبد الحميد زينل محمد زينل 3118 سهم لترتفع نسبة ملكيته من 1.664 مليون سهم تعادل 6.7% إلى 1.661 مليون سهم تعادل 6.69%.

وفي سياق آخر أعلنت إنفستكورب، عن بيع محفظة تضم 7 أصول عقارية صناعية إلى "مايلواي"، وهي شركة عقارية لوجستية تنشط في مختلف أنحاء أوروبا، مضيفة أنها سبق أن استحوذت على المحفظة التي تتكون من 3 مبانٍ فردية و4 عقارات متعددة الإيجارات عام 2017، وتضم المحفظة ما مجموعه 692 ألف قدم مربع من الأماكن الصناعية والمستودعات ومراكز التوزيع في غلاسغو، إدينبورغ، ليفرول، وارينغتون، ليدز، ساوث إلمسول، هاي ويكومبك، وخلال فترة الملكية أنجزت إنفستكورب عدداً من المبادرات الآيلة إلى تعزيز القيمة، بما في ذلك زيادة الإشغال الإجمالي للمحفظة من 88% إلى 96% وقت التخارج.