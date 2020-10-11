2.30 دولار المتوسط الشهرى لسعر الغاز الطبيعى بالسوق الأمريكى

كتبت – مروة الغول

قال تقرير لمنظمة الأقطارالعربية المصدرة للنفط ، أن المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل في مركز هنرى بالسوق الأمريكي ارتفع خلال شهر أغسطس الماضى ، ليصل لـ2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار التقرير،إلي أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلي اليابان وكوريا والصين بلغ حوالي 2.328 مليون طن خلال شهر يوليو 2020 مستأثرة بحصة 17.3 % من الإجمالي ، موضحا أن متوسط اسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر يوليو2020 انخفض بمقدار 1.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 7.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما انخفض متوسط اسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية بمقدار 1.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 7.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في الصين 0.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلي 6.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية