13 معدة نظافة تنقل 1415م3 قمامة من مركزى ههيا وكفر صقر بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وحدة التدخل البيئى السريع بإستمرار حملات النظافة والتجميل الموسعة ورفع المخلفات والقمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بصفة دورية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وكإجراء إحترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أشار فخرى عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إلى قيام وحدة التدخل البيئى السريع برفع (765م3) قمامة من مركز ههيا يوم السادس من أكتوبر الجارى بواقع 25نقلة ، فضلاً عن رفع (650م3) قمامة من مركز كفر صقر يوم السابع من أكتوبر الجارى بواقع 21 نقلة ،وذلك بإجمالى (1415م3) قمامة ، و(46) نقلة وذلك بإستخدام 13معدة (2 لودر-11سيارة قلاب) لتوصيلها للمدفن الصحى بالخطاره.

وتم التنبية على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب فى إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطن.