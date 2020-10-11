ولادة الأطفال فى الثلاثينيات أو الأربعينيات تمنح الرضع صحة أفضل

كتبت نهير عبد النبى

أظهر بحث جديد أن كونك أماً كبيرة في السن قد يضيف سنوات إلى حياتك، حيث تبين أن النساء اللواتي يلدن آخر طفل لهن في سن الثلاثين أو الأربعينيات يعشن أطول من الأمهات الأصغر سنًا، ويُعتقد ان ذلك ناتج عن التيلوميرات الهياكل التي تعمل كأغطية واقية في نهاية الكروموسومات.

وحسب ما ذكرته الديلى ميل البريطانية ،لطالما ارتبطت هذه الميزات بطول العمر والصحة ، مع وجود تيلوميرات قصيرة غالبًا في الأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض، ودرس الباحثون أكثر من 1200 امرأة إما بعد انقطاع الطمث أو خضعن لهذه العملية من خلفيات وحالات اجتماعية واقتصادية مختلفة، وجدت دراسة سابقة على نطاق صغير وجود تيلوميرات أطول في الأمهات الأكبر سناً ، لكن هذا كان قائمًا على الملاحظة وكان له قيود كبيرة.

وعلى سبيل المثال ، لم يكن من الممكن استبعاد أن الأمهات اللواتي ينجبن أطفالًا في وقت لاحق من الحياة لديهن تيلوميرات أطول لأنهن أكثر ثراءً، العديد من النساء الميسورات يتأخرن في بدء تكوين أسرهن لممارسة مهنة ، بينما يميل الأشخاص الأقل ثراءً إلى الحمل في وقت مبكر من الحياة.

وأخذ الباحثون في الحسبان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في دراستهم، قال المؤلف الرئيسي تشيس لاتور ، عالم الأوبئة بجامعة نورث كارولينا: "النساء اللواتي أنجبن طفلهن الأخير في وقت لاحق من حياتهن من المرجح أن يكون لديهن تيلوميرات أطول ، وهي علامة بيولوجية للصحة على المدى الطويل وطول العمر".

وتلعب التفاعلات بين الأم والرضيع دورًا مهمًا في نمو الطفل - حيث تقل قدرة الأمهات القلقة أو المكتئبة على تنظيم الحالة المزاجية السلبية للرضيع.

وفقًا للخبراء ، تعاني 10-20٪ من النساء من اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب الخفيف والتهيج وتغير الحالة المزاجية أثناء الحمل وبعده، حيث أظهرت اختبارات الدم أن أولئك الذين أنجبوا طفلهم الأخير في سن المراهقة أو العشرينات لديهم تيلوميرات أقصر من أولئك الذين أسسوا أسرة أو أضافوا إليها لاحقًا.

يقول الباحثون أنه من الممكن أن تؤثر الولادة في وقت لاحق من الحياة على طول التيلومير، وبالتالي تزيد من العمر الافتراضي ، ولكن يُعتقد أن هذا غير مرجح.

تقول الدكتورة ستيفاني فوبيون: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان عمر الأم الأكبر سنًا عند الولادة الأخيرة يتسبب في إطالة التيلوميرات أو ما إذا كان طول التيلومير بمثابة وكيل للصحة العامة ويتوافق مع قدرة المرأة على إنجاب طفل في سن متأخرة" ، المدير الطبي لجمعية سن اليأس بأمريكا الشمالية (NAMS).