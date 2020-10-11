وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديرى الإدارات إستعدادا لبدء العام الدراسى الجديد

الشرقية - فريق المحافظات

عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إجتماع مع مديرى الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، وذلك للوقوف على آخر الإستعدادات الصحية لبدء العام الدراسى ، والمقرر له يوم السبت القادم 17 أكتوبر 2020 ، وذلك بمكتب وكيل الوزارة بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، مديرى إدارات السن المدرسي، والرعاية الأساسية، ومكافحة الأمراض المعدية، وصحة البيئة، والترصد.

تناول الإجتماع مناقشة مدى توافر الاشتراطات الصحية، وجاهزية جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، لإستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد، وخاصة فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "، والتنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية، ومديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية الأوقاف ، بالمرور المكثف على المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة ، لمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بها .

كما شدد وكيل الوزارة على المرور المكثف من الإدارات الفنية والإدارات الصحية بالمحافظة على جميع المنشآت التعليمية بالمحافظة، والتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة فى أعمال الدفاع المدنى والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب ، وعدم إستخدام أى طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب ، والإعتماد الكلى على شبكة المياه العمومية داخل المدارس ، وأيضا التأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحى وغيرها، وتوافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن سعة الفصول لاستيعاب الطلاب بها وفقاً لمعايير مكافحة العدوي، والتأكد من النظافة العامة بها وبدورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون على الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أى مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء بدء الدراسة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار العمل داخل وخارج المدراس من خلال الفرق الوقائية، وفريق مكافحة ناقلات الأمراض ومكافحة الأمراض المتوطنة، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.