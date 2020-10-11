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وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديرى الإدارات لبحث الإستعدادات النهائية للعام الدراسى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:37 م
وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديرى الإدارات لبحث الإستعدادات النهائية للعام الدراسى اجتماع وكيل تعليم الاقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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ترأس عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إجتماع موسع بحضور مدير التعليم العام، ومديرى الإدارات التعليمية بمقر المديرية، حيث تناول أهم متطلبات العام الدراسى الجديد، وكذلك استعراض آخر الإستعدادات الجارية لإنطلاق العام الدراسى، بالإضافة إلى مناقشة أهم العقبات التى تعانى منها العملية التعليمية والسبل العلمية القويمة الكفيلة بحلها وفق الامكانيات المتاحة حيث تطرق إلى متابعة أعمال الصيانة.

ومن الناحية الوقائية والاحترازية، شدد مدير المديرية على ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، والمنشآت التعليمية ، والالتزام بها يومياً فى ظل استمرار جائحة كورنا،، وتجهيز غرفة الزائرة والطبيب المتمثلة فى غرف الحجر الصحى بكافة المستلزمات اللازمة للوقاية الشخصية والمطهرات وكاشف الحرارة، ومتابعة الاشتراطات الصحية ، واتخاذ التدابير والإجراءات لوقائية حفاظاً على سلامة التلاميذ ، مشيراً إلى ضرورة عدم السماح للباعة الجائلين بالتَواجد أمام المدارس حرصاً على الصحة العامة وعدم انتشار العدوى .

وتناول الإجتماع البحث فى الإقتراحات للتعامل مع الحساب الموحد، والعمال، إعداد قائمة ترشيحات للمعلمين الأكفاء والموهوبين فى التدريس ليكون لهم الأولوية فى التدريبات المتميزة ، وإعداد خطة تنفيذية لبرامج التدريب، وإطمأن عبد اللطيف عمران خلال إجتماعه على موقف الكتب الدراسية وسبل وصولها إلى المديريات والمدارس ، كما أكد على تخصيص قاعة فيديَو كونفراس الافتراضية فى كل إدارة تعليمية، وكذلك ضرورة انتهاء المدارس من إعداد الجداول وخاصة المدارس التى لم تفعل الجداول حتى الآن.

ووجه مدير المديرية بضرورة المتابعة الميدانية من قبل مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بعيداً عن الأعمال المكتبية الروتينية، وأكد على فتح فصول التقوية بالمدارس حيث يتم تحديد المبالغ المالية للحصة ، وذلك عن طريق مجلس الأمناء ، وإدارة المدرسة ، ومدير المدرسة ، موضحاً فى ذات السياق : تكون النسب للمعلم ٨٥٪حتى ٧٥٪. من ١٥٪الي٢٥٪ بينما مراحل الشهادات عن طريق الادارة التعليمية حيث يتم تحديد الحصص بحسب المواد الدراسية ، وتكون هى ذات النسب السابقة ، على أن تشكل لجنة من كل الإدارات التعليمية.

وأكد عبد اللطيف عمران على تفعيل بروتوكول التعاون مع محو الأمية وذلك فى إطار إستعدادات مديرية التربية والتعليم بالأقصر للعام الدراسى الجديد، وفى ختام الإجتماع ألقى الضوء على أهمية استعدادات المدارس هذا العام لحملة " ١٠٠مليون.صحة " للأنيميا ، والتقذم ، والسمنة " مع. ضرورة التواصل مع عيادات الربط للتامين الصحى ، للحالات الإيجابية ومتابعة ولى الأمر.

 


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