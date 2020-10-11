وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد تدريب TOT لمديرى الكمبيوتر التعليمى

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، فعاليات تدريبات تنمية مهارات مديرى الكمبيوتر التعليمى بالمناطق الأزهرية، وتنمية مهارات معلمى الحاسب الآلى TOT بمركز الحاسب الآلى بسموحة.

وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالمشيخة برئاسة على فرج مدير عام التدريب بمشيخة الأزهر، وأمين عزام مدير التدريب بالإسكندرية، والدكتور طارق خاطر من قطاع المعاهد.

وحاضر اليوم ثروت سلامة؛ ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات مديرى الكمبيوتر التعليمي، ومعلمى الحاسب الآلي؛ لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعملية التعليمية.

وأكد " خميس " على أهمية التدريبات فى تنمية المهارات، صقل الخبرات، وحرص الأزهر الشريف على تدريب العاملين به على كل ما هو جديد فى العملية التعليمية، والمجالات المختلفة التى تخدمها، وضرورة نقل أثر التدريب؛ حتى تعم الفائدة المعلمين، والمتعلمين، كما تناقش مع المتدربين حول وجود أى شكوى من السكن أو الوجبات التى تقدم إليهم، حيث نفوا وجود أى شكوى.