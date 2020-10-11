اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد تدريب TOT لمديرى الكمبيوتر التعليمى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:31 م
وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد تدريب TOT لمديرى الكمبيوتر التعليمى جانب من التدريب
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، فعاليات تدريبات تنمية مهارات مديرى الكمبيوتر التعليمى بالمناطق الأزهرية، وتنمية مهارات معلمى الحاسب الآلى TOT بمركز الحاسب الآلى بسموحة.

وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالمشيخة برئاسة على فرج مدير عام التدريب بمشيخة الأزهر، وأمين عزام مدير التدريب بالإسكندرية، والدكتور طارق خاطر من قطاع المعاهد

وحاضر اليوم ثروت سلامة؛ ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات مديرى الكمبيوتر التعليمي، ومعلمى الحاسب الآلي؛ لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية للعملية التعليمية

وأكد " خميس " على أهمية التدريبات فى تنمية المهارات، صقل الخبرات، وحرص الأزهر الشريف على تدريب العاملين به على كل ما هو جديد فى العملية التعليمية، والمجالات المختلفة التى تخدمها، وضرورة نقل أثر التدريب؛ حتى تعم الفائدة المعلمين، والمتعلمين، كما تناقش مع المتدربين حول وجود أى شكوى من السكن أو الوجبات التى تقدم إليهم، حيث نفوا وجود أى شكوى.

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ازهر اسكندرية

وكيل ازهر الاسكندرية

تنمية مهارات معلمى الحاسب الالى

مهارات مديرى الكمبيوتر التعليمى

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أزهر الإسكندرية تنظم التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة العربى

الخميس، 01 أكتوبر 2020 02:34 م

تدريب المعلمين بالمرحلة الابتدائية فى منطقة الأزهر بالإسكندرية على تنمية المهارات

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 03:24 م

مدير العلوم الشرعية بأزهر الإسكندرية يتفقد الامتحانات الشفهية للقراءات

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 12:47 م

الوكيل الشرعى لأزهر الإسكندرية يتفقد لجان امتحان نقل وشهادات القراءات

الإثنين، 10 أغسطس 2020 03:42 م

أزهر الإسكندرية: لم نتلق شكاوى بشأن امتحان التوحيد حتى الآن

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 01:19 م

"أزهر الإسكندرية" يستعد لامتحانات محو الأمية غدا بإدارة غرب

السبت، 25 يوليه 2020 07:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة