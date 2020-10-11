اليوم السابع
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خالد صلاح
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وفد من مركز البحوث الزراعية يتفقد زراعات الياسمين بقرية شبرابلولة بالغربية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:47 م
وفد من مركز البحوث الزراعية يتفقد زراعات الياسمين بقرية شبرابلولة بالغربية وفد معهد بحوث البساتين بقرية شبرابلولة
الغربية – فريق المحافظات

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قام المهندس على عبدالجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربيه ، يرافقه وفد من علماء مركز البحوث الزراعية ، من معهد بحوث البساتين ومعهد بحوث وقاية النبات ، ومعهد بحوث أمراض النبات ، بجولة ميدانية للمرور على زراعات الياسمين بقرية شبرابلولة التابعة لمركز قطور ، وذلك للوقوف على مشاكل مزارعى النباتات الطبية والعطرية.

بحضور المهندس أشرف أبو الحسن مدير إدارة البساتين، والمهندس فخرى باز مدير الإدارة الزراعية بقطور والمهندس بسيونى الشافعى رئيس قسم الرعاية البساتينية والمهندس السيد فؤاد رئيس الوحدة الزراعية بشبرابلولة وتم عمل لقاء موسع مع العديد من المزارعين والشباب ، لمعرفة المشاكل التى تواجههم هذا العام وكيفية التعامل معها وحلها .

وفى سياق متصل شدد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بالمديرية ، على ضرورة المرور على جميع الادارات الفنية بمديرية الزراعه وفحص سجلات الأسمدة ،وكذلك المرور علة مخازن التقاوى الخاصة بالمديرية والادارة العامة للتقاوي، وذلك للاطمئنان على توفير تقاوى القمح والمحاصيل الشتوية .

من جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على أنه سيتم العمل على حل المشاكل التى تواجه المزارعين بشبرابلولة سواء الخاصة بتسويق المنتجات أو القيمة الإيجارية المبالغ فيها للأرض ، لافتاً أنه جارى توزيع التقاوى على المزارعين .

كما أكد بيومى ،على توافر جميع تقاوى محاصيل الموسم الشتوى بالمديرية والإدارات التابعة لها بالمحافظة ، مشيراً ان الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوى متوفرة.

وفى نهاية الجولة تم إعداد تقرير وافى عن الزيارة شمل جميع جوانب الوضع الحالى وخاصة انخفاض سعر التوريد للمصانع ، وكذلك ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية التابعه لهئية الأوقاف المنزرعة بالياسمين أو النارنج مع الوعد والتأكيد بالمتابعة .

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وفد معهد بحوث البساتين يتفقد زراعات الياسمين بقرية شبرابلولة
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وفد معهد بحوث البساتين يتفقد زراعات الياسمين بقرية شبرابلولة
 
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IMG-20201011-WA0023

 

IMG-20201011-WA0024
وفد معهد بحوث البساتين يتفقد زراعات الياسمين بقرية شبرابلولة
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وفد معهد بحوث البساتين يتفقد زراعات الياسمين بقرية شبرابلولة

 

 


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