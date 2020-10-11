اليوم السابع
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وزير خارجية أذربيجان يطلع نظيره السعودى على مستجدات الأزمة في كاراباخ

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:42 م
وزير خارجية أذربيجان يطلع نظيره السعودى على مستجدات الأزمة في كاراباخ فيصل بن فرحان
كتب أحمد عرفة

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تلقى وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الأذربيجانى، حيث أطلع وزير خارجية أذربيجان فيصل بن فرحان على مستجدات الأزمة فى كاراباخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها اتهم رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أرمينيا بخرق الهدنة بقصفها لمدينة غنجة، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس أذربيجان إلهام علييف: "إن البيان الختامى للمشاورات التى استضافتها موسكو الجمعة الماضية بشأن تسوية النزاع فى قره باغ يقضى بضرورة سحب أرمينيا قواتها من المنطقة المتنازع عليها".

وأكد علييف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه يقيم إيجابيا نتائج المشاورات (الأذربيجانية - الأرمنية - الروسية) التى توجت بإعلان هدنة إنسانية فى قره باغ، لافتا إلى أن النسخة النهائية من البيان الختامى تختلف بشكل ملموس عما عرض أصلا، مشيدًا بمراعاة جميع مطالب باكو فى الوثيقة.

 


أذربيجان

أرمينيا

السعوديه

فيصل بن فرحان

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