اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات طبيب مصرى توفى بكورونا فى الكويت

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:24 ص
وزير القوى العاملة يتابع مستحقات طبيب مصرى توفى بكورونا فى الكويت محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ـ أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت يفيد وفاة الطبيب المصري أحمد عبد الحميد أحمد زايد، الذي يعمل بمستشفى الجهراء بعد إصابته بفيروس كورونا.
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكداً أن الفقيد قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.
 
وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، إلي أن   الطبيب المصري يدعي الدكتور أحمد عبد الحميد أحمد زايد ويعمل بقسم الباطنة والكلي في مستشفى الجهراء، وأن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلي أنه يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل في الكويت من 6 سنوات وأصيب منذ شهرين بالفيروس ودخل العناية المركزة قبل شهر، وصعدت روحه إلى بارئها بعد صراع مع هذا المرض.
 
وقال الملحق العمالي: إن القنصلية تلقت بلاغ الوفاة من أحمد سليمان أحمد زايد ، مشيرا إلي أن الحالة الاجتماعية للمتوفى، متزوج وله ولد 7 سنوات، وبنت 6 سنوات وطفلة 7 شهور ، ومسقط رأسه في مصر العمار الكبرى مركز طوخ القليوبية، ويتابع مكتب  التمثيل العمالى مستحقاته لصرفها بعد استخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، وقد تم دفن  الطبيب المتوفى بالكويت بمعرفة أرملته.
 
يذكر أن أول طبيب مصري توفي بالكويت هو الدكتور طارق حسين مخيمر، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
 
 
 

القوى العاملة

وزير القوى العاملة

دكتور احمد زايد

كورونا

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة يوجه بسرعة ميكنة العمل بمديرية جنوب سيناء.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:46 م

وزير القوى العاملة يتفقد الأرض المخصصة لإنشاء مركز تدريب فندقى بشرم الشيخ.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:08 م

وزير القوى العاملة يزور جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:55 م

وزير القوى العاملة يسلم 250 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:28 ص

القوى العاملة تتابع إعادة جثمان مصرى توفى بأزمة قلبية فى السعودية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 06:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة