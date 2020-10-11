وزير إسرائيلى يؤكد أن بلاده ستعارض بيع أمريكا طائرات إف-35 الحربية لقطر

رويترز

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي اليوم الأحد إن بلاده ستعارض بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 الحربية لقطر.

وكان الوزير يرد على تقرير لرويترز يفيد بتقديم الدولة الخليجية طلبا رسميا لشراء الطائرات المقاتلة الشبح.

وكانت قد قالت وحدة في مشاة البحرية الأمريكية إن مقاتلة من طراز إف-35بي تحطمت بعدما اصطدمت بطائرة للتزود بالوقود جوا.