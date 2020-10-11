اليوم السابع
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وزير إسرائيلى يؤكد أن بلاده ستعارض بيع أمريكا طائرات إف-35 الحربية لقطر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:57 ص
وزير إسرائيلى يؤكد أن بلاده ستعارض بيع أمريكا طائرات إف-35 الحربية لقطر طائرة إف -35 - صورة أرشيفية
رويترز

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قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي اليوم الأحد إن بلاده ستعارض بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 الحربية لقطر.

وكان الوزير يرد على تقرير لرويترز يفيد بتقديم الدولة الخليجية طلبا رسميا لشراء الطائرات المقاتلة الشبح.

وكانت قد قالت وحدة في مشاة البحرية الأمريكية إن مقاتلة من طراز إف-35بي تحطمت بعدما اصطدمت بطائرة للتزود بالوقود جوا.

وأضاف جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية أن قائد المقاتلة قفز منها ويتلقى العلاج حاليا في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود وهي من طراز كيه.سي-130جيه بسلام.

 


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طائرات اف 35

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