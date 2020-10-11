وحدة من جيش موريتانيا تشارك فى قوة حفظ السلام الأممية بجمهورية وسط إفريقيا

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غادرت وحدة من الجيش الموريتانى، مطار نواكشوط الدولي، مساء اليوم، الأحد، متوجهة إلى مدينة "ابريا" بجمهورية وسط إفريقيا؛ للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية ، أن الوحدة تتكون من 140 فردًا، من بينهم 9 ضباط و28 ضابط صف و103 من قوات الدرك، موزعين على تشكيل عملياتي وفريق طبي وآخر فني وثالث للدعم اللوجستي، ومجهزة بجميع اللوازم الضرورية، وتتوفر على جميع الكفاءات والتخصصات المهنية المطلوبة في هذا النوع من المهام الدولية.

وأضافت الإذاعة أن الوحدة الرابعة التي تتوجه إلى "ابريا" تلقت على مدى شهرين تكوينًا في عدة مجالات، من أبرزها القوانين والنظم المعمول بها في هيئة الأمم المتحدة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الأقليات المستضعفة، ومساعدة المتضررين من ويلات الحروب الأهلية، كما خضع أفرادها لتدريبات عملياتية تمثلت أساسًا في تحرير الرهائن، وإنشاء نقاط تفتيش ثابتة وأخرى متحركة، إضافة إلى حماية الشخصيات المهمة، والدوريات الراجلة والمحمولة، وتقنيات مكافحة الشغب.