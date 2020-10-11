وحدة التعليم الإلكترونى بجامعة حلوان تنظم ندوة حول "التعليم الهجين"

كتب ـ محمد صبحى

نظمت وحدة التعليم الإلكتروني بمركز الحساب العلمي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ندوة عن " التعليم الهجين "، وذلك لكل أساتذة الجامعة للتعريف بنظام التعليم الهجين وللتدريب على نظام إدارة التعليم ورفع المحتوى الالكتروني للمواد التعليمية، بهدف إتاحته للطلاب للتفاعل معه، وذلك تحت إشراف الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة وبحضور مجموعة من السادة الوكلاء والسادة رؤساء الأقسام بالكليات وأعضاء هيئة التدريس.

تضمنت الندوة التعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرا ضرورىاً وحتمياً في ظل استمرار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل الكثافات الطلابية فضلا عن كونة من متطلبات وأهداف خطة الدولة الذكية .

وتطرقت الندوة إلى أن أهم الجوانب التي أثرت عليها جائحة كورونا هي العملية التعليمية مما أدي إلي الاعتماد علي التعليم عن بعد والذي نتج أثناء تطبيقه بعض المشكلات ما أدى إلى التفكير فى دمج التعليم التقليدى المباشر وجها لوجه مع التعليم عن بعد فى مرحلته الحالية، ما سمى بالتعليم الهجين، وهو برنامج تعليم رسمي يجمع بين التعلم في قاعات الدراسة بالجامعة مع الاستاذ الجامعي والتعلم عن بعد عن طريق الإنترنت.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف مدير وحدة التعليم الالكتروني، أن الندوة ركزت علي أن أهم المفاهيم الخاطئة في التعليم الهجين تركيز جانب التعليم الإلكتروني علي التواصل المرئي أو إرسال رسالة دون متابعة أو توجيه، وعدم الاهتمام والتنسيق بين الجداول الرسمية وجداول التعلم عن بعد، حيث أن التعليم هو تغيير مفاهيم الطالب نحو المعرفة وفي ظل التحول الرقمي انتهي دور عضو هيئة التدريس في إكساب المعارف والمعلومات ليبدأ دوره في توجيه الطاقات وتنمية القدرات واكساب الخبرات لدي الطلاب .