هل مشاكلك المالية تؤثر على صحتك العقلية..وماذا تفعل؟

كتبت نهير عبد النبى

تتسبب المخاوف المالية في التأثير الأكبر على الصحة العقلية للبريطانيين وسط الوباء ، حيث يشعر 71 في المائة بالقلق من وجود ما يكفي من المال لدفع الإيجار والرهن العقاري وفواتير الخدمات، وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، ما هو أكثر من ثلثي الناس يقولون إنهم قلقون بشأن امتلاك ما يكفي من المال لشراء الضروريات الأساسية مثل الطعام والملابس ، وهو ما قالته الأبحاث التي أجرتها عيادة علم النفس.

في الوقت الذي يتم فيه إدخال مخططات الإجازة المحلية ، تنبع المخاوف أيضًا من الوقف الوشيك للمخطط الوطني للإجازة هذا الشهر، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف آخرين لوظائفهم.

تقول إليترا بيانكي دينيرلين المؤسس المشارك، لقد تغير العالم كما نعرفه بشكل كبير حيث نشهد الاضطراب غير المسبوق الناجم عن فيروس كورونا ، ومن الواضح أن هذا كان له تأثير كبير على موقعنا. الصحة النفسية.

يعاني البريطانيون في جميع أنحاء البلاد من قلق متزايد وسط الوباء ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الصحة العقلية ويضع ضغطًا على خدمات NHS المتاحة.

و تزامنا مع اليوم العالمي للصحة العقلية ، هذه هي الخطوط العريضة لسبع استراتيجيات من خبراء ماليين يمكنك اعتمادها لتقليل الأعباء المالية وتخفيف بعض الضغط المصاحب لها.

1: وضع الميزانية. قد يكون هذا أمرًا واضحًا ، لكنه تمرين عادة ما يتم تجاوزه وتأخيره لأننا لا نريد مواجهة واقعنا المالي، لكن القيام بذلك يمكن أن يساعد في وضع خطة واضحة وواقعية للخروج من المشاكل المالية.

2. تضمين الرعاية الذاتية في ميزانيتك، هذا يعني تخصيص ميزانية للأنشطة التي تجلب لك الشعور بالبهجة والرفاهية، يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل دروس اليوجا وشراء الكتب.

3:احتضان اليقظة، عادةً ما يتم وصف اليقظة بأنها ممارسة الانتباه لما يحدث في الوقت الحاضر.

4: احتضان التكنولوجيا التي يمكن أن تعزز الصحة العقلية، يوجد تطبيق لكل شيء هذه الأيام ومع زيادة التركيز على صحتنا العقلية ، تقوم المزيد من الشركات بإنشاء تطبيقات تساعدنا على تهدئة أنفسنا.

5: تحدث عن مشاكل أموالك مع صديق أو مستشار موثوق فيه.