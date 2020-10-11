اليوم السابع
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"نقابية " القابضة للتشييد والتعمير ترفض لائحة الموارد البشرية الجديدة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:00 ص
"نقابية " القابضة للتشييد والتعمير ترفض لائحة الموارد البشرية الجديدة هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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أعربت اللجان النقابية لشركات القابضة للتشييد والتعمير ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال عن رفضها لأغلب بنود لائحة الموارد البشرية الجديدة ، التى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات للنظر فيها تمهيدا لصياغتها وإقرارها .
 
وقال أحمد سعيد ، رئيس اللجنة النقابية ،عضو مجلس ادارة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، أن اللجان النقابية لشركات القابضة للتشييد والتعمير ، رفضت اللائحة الجديدة للموارد البشرية ، ولا سيما أنها ستضر بالعاملين بشكل مباشر ، لأنها تنتقص من مزايا اللوائح السارية ، مشيرا الى أن البنود الواردة فى لائحة الموارد البشرية  تمس دخول العاملين بالخدمة وبعد سن المعاش سواء فى البدلات أو فى بدل الانتقال ، أو بدل السفروالحوافز ومزايا الصناديق .
 
يذكر أن لائحة العاملين فى قطاع الأعمال العام ، ما تزال محل نقاش ومن المنتظر الاتفاق على بنودها الفترة المقبلة .
 

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مختار ابراهيم

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