"نقابية " القابضة للتشييد والتعمير ترفض لائحة الموارد البشرية الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

أعربت اللجان النقابية لشركات القابضة للتشييد والتعمير ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال عن رفضها لأغلب بنود لائحة الموارد البشرية الجديدة ، التى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات للنظر فيها تمهيدا لصياغتها وإقرارها .

وقال أحمد سعيد ، رئيس اللجنة النقابية ،عضو مجلس ادارة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، أن اللجان النقابية لشركات القابضة للتشييد والتعمير ، رفضت اللائحة الجديدة للموارد البشرية ، ولا سيما أنها ستضر بالعاملين بشكل مباشر ، لأنها تنتقص من مزايا اللوائح السارية ، مشيرا الى أن البنود الواردة فى لائحة الموارد البشرية تمس دخول العاملين بالخدمة وبعد سن المعاش سواء فى البدلات أو فى بدل الانتقال ، أو بدل السفروالحوافز ومزايا الصناديق .

يذكر أن لائحة العاملين فى قطاع الأعمال العام ، ما تزال محل نقاش ومن المنتظر الاتفاق على بنودها الفترة المقبلة .