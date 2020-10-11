نص كلمة رئيس الوزراء بالندوة التثقيفية.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

عرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، شرحا تفصيليا تحت عنوان "مصر بين الماضى والمستقبل" لعرض جهود الدولة وما تم تنفيذه من مشروعات قومية .

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أنفقت أكثر من 4 تريليونات جنيه لتصحيح مسار الاقتصاد وتحقيق التنمية، منذ 2014، مؤكدا إنجاز كافة مشروعات الموارد المائية المستهدف تنفيذها.

وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية بلغ نحو 424 مليار جنيه، منوها بأن هناك 61 منطقة متبقية من أصل 357 منطقة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق غير الآمنة قريبا.