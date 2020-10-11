اليوم السابع
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نتنياهو يعقد اجتماعًا بعد قليل لتحديد موعد فتح المدارس والمعابد بعد إغلاق "كورونا"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:48 م
نتنياهو يعقد اجتماعًا بعد قليل لتحديد موعد فتح المدارس والمعابد بعد إغلاق "كورونا" نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعًا مهمًا مساء اليوم الأحد لبحث خطة الخروج التدريجي من الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه سيشارك في الاجتماع رئيس الوزراء البديل، باني جانتس، ووزير الصحة بولي ادلشتاين، ووزير المالية يسرائيل كاتس، ووزير العلوم يتسهار شاي ومسئولون من وزارة الصحة.

وتهدف الجلسة إلى محاولة حسم الجدل بشأن توقيت البدء بمغادرة السكان للحجر الصحي من خلال رفع الإغلاق التدريجي.

وسيسعى رئيس الوزراء نتنياهو خلال الجلسة إلى أن يبدأ تنفيذ الخطة التي أعلن عنها سابقًا، اعتبارًا من 18 أكتوبر الجاري، من خلال فتح رياض الأطفال ودور الحضانة، والعمل في بعض القطاعات بدون استقبال الجمهور، على أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل فتح المدارس بشكل تدريجي من الصف الأول وحتى الرابع، وفي 15 من الشهر المقبل فتح المعابد والمطاعم واستقبال الجمهور على أن يكون كل ذلك ضمن شروط صحية.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا للخطوط العريضة فسيكون هناك أسبوعان على الأقل بين كل مرحلة وأخرى، وفي حال لم ينخفض معدل الإصابات فسيكون هناك تأجيل لبعض المراحل.

وتسعى وزارة الصحة لخروج بطيء من الإغلاق منعًا للدخول في عملية إغلاق ثالثة، فيما يسعى جانتس لتنفيذ الخطة بشكل فوري وتنفيذ خطة إغاثية بشكل أسرع، وهو ما يعارضه نتنياهو.

 

 

 


بنيامين نتنياهو

إسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

فيروس كورونا

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